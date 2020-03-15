Підсумковий випуск новин за 21:00: Закриття "Станиці Луганської". Вибори в умовах карантину

У підсумковому випуску новин за 15 березня станом на 21:00 – через загрозу поширення китайського коронавірусу контрольно-пропускний пункт "Станиця Луганська" з 16 березня перекриють в обох напрямках. Заборона триватиме два тижні. У п'яти районах на Харківщині сьогодні обирали народного депутата. Вакантне місце з’явилось після призначення нардепа Олексія Кучера очільником області.

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