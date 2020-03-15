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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Закриття "Станиці Луганської". Вибори в умовах карантину

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 15 березня станом на 21:00 – через загрозу поширення китайського коронавірусу контрольно-пропускний пункт "Станиця Луганська" з 16 березня перекриють в обох напрямках. Заборона триватиме два тижні. У п'яти районах на Харківщині сьогодні обирали народного депутата. Вакантне місце з’явилось після призначення нардепа Олексія Кучера очільником області.

      Також у випуску:

      У пошуках зниклих рибалок рятувальники вже обстежили 900 квадратних кілометрів Азовського моря, однак за дві доби знайти трьох чоловіків досі не вдалося.

      Список російських підприємств під санкціями США поповнили ще дві компанії.

      Сьогодні на Донбасі двоє український військових отримали поранення.

      З космосу помітили масові поховання померлих від коронавірусу в Ірані
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      Теги: Новини України Випуск новин
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