Підсумковий випуск новин за 21:00: Життя у прифронтовій Мар'їнці. Великодня негода в Україні

У підсумковому випуску новин станом на 21:00 – проросійські бойовики кожного дня обстрілюють наші позиції. Проте, ведучи вогонь по українських захисниках, окупанти часто хиблять і тут вже жертвою можуть стати цивільні. На Великдень на Тернопільщині, Житомирщині та у Золочівському районі Львівщини розгулялася негода. Ускладнення погодних умов супроводжувалося грозою, дощем та градом.

Також у випуску: Росія почала видавати паспорти мешканцям окупованих українських територій. Вся Україна святкує поливаний понеділок, а найцікавіші заходи проходять у Києві та Львові. Путінських байкерів розвернули на грузинському кордоні. Мікроавтобус турецького футбольного клубу "Аланья Спор" з'їхав з дороги й перекинувся, загинув 28-річний півзахисник команди Йозеф Сурал.

Джерело: 24 канал