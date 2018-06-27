Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміни у польському законі. Зустріч Трампа і Путіна

Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміни у польському законі. Зустріч Трампа і ПутінаВипуск новин 163 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 27 червня станом на 21:00 – Польща змінила скандальний закон про інститут національної пам'яті, кримінальну відповідальність за заяви щодо пособництва нацистам скасовано. Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться у Відні 15 липня.
Також у випуску:
У Мінську домовилися з бойовиками про режим тиші з 1 липня.
Суд відправив під нічний домашній арешт охоронця, який побив україномовних прикордонників.
28 червня у Брюсселі стартує саміт лідерів ЄС.
Джерело: 24 канал
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