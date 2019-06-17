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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч Зеленського та Макрона. Негода в Україні

      Випуск новин 149 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 17 червня станом на 21:00 – Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Це перші закордонні двосторонні переговори президента України, вони тривали майже дві години. Україною пронісся потужний буревій. Внаслідок цього були знеструмленні села на Заході, зірвані дахи на Сході.

      Також у випуску:

      На Луганщині проросійськи бойовики знову відкрили вогонь по українських позиціях. Ворог стріляє з мінометів та гранатометів, найгарячіше було біля Новозванівки.

      Українські військові кораблі не повторюватимуть спроби перетнути Керченську протоку. Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю "Донбас.Реалії".

      Авіакомпанія-лоукостер Ryanair розширює географію своїх рейсів з України. Відтепер розпочато польоти з Харкова у Краків.

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      Теги: Негода в Україні Еммануель Макрон Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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