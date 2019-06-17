Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч Зеленського та Макрона. Негода в Україні

У підсумковому випуску новин за 17 червня станом на 21:00 – Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Це перші закордонні двосторонні переговори президента України, вони тривали майже дві години. Україною пронісся потужний буревій. Внаслідок цього були знеструмленні села на Заході, зірвані дахи на Сході.

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