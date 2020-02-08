Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення посла США. Температурний рекорд в Антарктиді
У підсумковому випуску новин за 8 лютого станом на 21:00 – після виправдання у Сенаті, Дональд Трамп звільнив вже двох чиновників, що свідчили проти нього у процесі імпічменту під час слухань у Палаті представників. В Антарктиді на аргентинській базі полярного континенту зафіксували найбільше тепло. Термометр показав 18,3 градусів за Цельсієм.
Також у випуску:
Двоє ексберкутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких у грудні передали в ОРДЛО в рамках обміну, повернулися до столиці України.
У Дніпрі, щоб зупинити процес поширення грипу, дезінфікували громадський транспорт.
У Таїланді триває спецоперація щодо звільнення 16 полонених, яких у торговому центрі силою утримує військовослужбовець.
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