Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення посла США. Температурний рекорд в Антарктиді

У підсумковому випуску новин за 8 лютого станом на 21:00 – після виправдання у Сенаті, Дональд Трамп звільнив вже двох чиновників, що свідчили проти нього у процесі імпічменту під час слухань у Палаті представників. В Антарктиді на аргентинській базі полярного континенту зафіксували найбільше тепло. Термометр показав 18,3 градусів за Цельсієм.

Також у випуску:

Двоє ексберкутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких у грудні передали в ОРДЛО в рамках обміну, повернулися до столиці України.

У Дніпрі, щоб зупинити процес поширення грипу, дезінфікували громадський транспорт.

У Таїланді триває спецоперація щодо звільнення 16 полонених, яких у торговому центрі силою утримує військовослужбовець.