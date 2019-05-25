Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення нардепів часів Януковича. Вибори до Європарламенту

У підсумковому випуску новин за 25 травня станом на 21:00 – одіозні посадовці масово повертаються в Україну. Одні, аби помститися колишній владі, інші – обіцяють боротись за крісла під куполом. Проєвропейські сили лідирують на виборах до Європарламенту – це показують останні підрахунки екзит-полів по двох перших виборчих днях.

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У Києві відбулося урочисте відкриття пішохідно-велосипедного мосту і першими по ньому поїхали діти на велосипедах. З'єднує міст два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк.

Рівно шість місяців минуло, як у Керченській протоці росіяни захопили двадцять чотирьох наших моряків. Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити їх.

Нардеп Ігор Мосійчук вийшов з "Радикальної партії", причина – ідеологічні розбіжності з її членами.