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      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возвращение нардепов времен Януковича. Выборы в Европарламент

      Выпуск новостей 75 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 21:00 – одиозные чиновники массово возвращаются в Украину. Одни, чтобы отомстить бывшей власти, другие – обещают бороться за кресла под куполом. Проевропейские силы лидируют на выборах в Европарламент – это показывают последние подсчеты экзит-полов по двум первым избирательным дням.

      Также в выпуске:

      В Киеве состоялось торжественное открытие пешеходно-велосипедного моста и первыми по нему поехали дети на велосипедах. Соединяет мост два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк.

      Ровно шесть месяцев прошло, как в Керченском проливе русские захватили двадцать четыре наших моряка. Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить их.

      Нардеп Игорь Мосийчук вышел из "Радикальной партии", причина – идеологические разногласия с ее членами.

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      Теги: Новости Украины Европарламент Виктор Янукович Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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