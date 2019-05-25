Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возвращение нардепов времен Януковича. Выборы в Европарламент

В итоговом выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 21:00 – одиозные чиновники массово возвращаются в Украину. Одни, чтобы отомстить бывшей власти, другие – обещают бороться за кресла под куполом. Проевропейские силы лидируют на выборах в Европарламент – это показывают последние подсчеты экзит-полов по двум первым избирательным дням.

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В Киеве состоялось торжественное открытие пешеходно-велосипедного моста и первыми по нему поехали дети на велосипедах. Соединяет мост два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк.

Ровно шесть месяцев прошло, как в Керченском проливе русские захватили двадцать четыре наших моряка. Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить их.

Нардеп Игорь Мосийчук вышел из "Радикальной партии", причина – идеологические разногласия с ее членами.