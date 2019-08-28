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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Акції протесту проти Авакова. Виверження вулкану в Італії

      Випуск новин 149 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 серпня станом на 22:00 – під Офісом Президента відбулася акція протесту за звільнення і проти перепризначення на посаду чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Неподалік Сицилії на курортному острові Стромболі в Середземному морі прокинувся вулкан. Поки влада не повідомляє про жертв та руйнування.

      Також у випуску:

      Трагедія на Львівщині. Через обвал житлового будинку двоє людей загинули, ще семеро отримали травми. Рятувальники поспішають розбирати завали, адже під ними можуть знаходитися ще щонайменше четверо осіб, зокрема і діти.

      Два місяці за ґратами чи застава у 6 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав Печерський суд Києва очільниці МОЗ часів Януковича – Раїсі Богатирьовій. 

      Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Варшаві цілком ймовірна. Про це повідомив радник американського президента з питань національної безпеки.

      На фронті 9 обстрілів з початку доби. Це зафіксували у штабі. На світанку ворог бив із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів в районі Світлодарської Дуги.

      blog_ava
      Суд обрав Богатирьовій запобіжний захід
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      Теги: Новини України Випуск новин Протести Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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