Підсумковий випуск новин за 22:00: Акції протесту проти Авакова. Виверження вулкану в Італії

У підсумковому випуску новин за 28 серпня станом на 22:00 – під Офісом Президента відбулася акція протесту за звільнення і проти перепризначення на посаду чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Неподалік Сицилії на курортному острові Стромболі в Середземному морі прокинувся вулкан. Поки влада не повідомляє про жертв та руйнування.

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Трагедія на Львівщині. Через обвал житлового будинку двоє людей загинули, ще семеро отримали травми. Рятувальники поспішають розбирати завали, адже під ними можуть знаходитися ще щонайменше четверо осіб, зокрема і діти.

Два місяці за ґратами чи застава у 6 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав Печерський суд Києва очільниці МОЗ часів Януковича – Раїсі Богатирьовій.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Варшаві цілком ймовірна. Про це повідомив радник американського президента з питань національної безпеки.

На фронті 9 обстрілів з початку доби. Це зафіксували у штабі. На світанку ворог бив із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів в районі Світлодарської Дуги.