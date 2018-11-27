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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Арешт українських моряків. Ситуація на фронті

      Випуск новин 92 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 листопада станом на 22:00 – доля українських моряків, яких захопили росіяни в Азовському морі, вирішувалась у псевдосудах Сімферополя. де для частини полонених обрали по 2 місяці арешту. На Донбасі ворог працює з різних калібрів, за що отримує достойну відсіч від українських бійців.

      Також у випуску:

      Воєнний стан на передовій уже діє.

      Українці не знають, як жити в умовах введення воєнного стану.

      На Одещині блокують фури з російськими номерами. 

      В Україні досі працюють компанії, пов'язані з окупантами.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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