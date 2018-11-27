23:31
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: арест украинских моряков. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 22:00 – судьба украинских моряков, которых захватили русские в Азовском море, решалась в псевдосудах Симферополя. где для части пленных избрали по 2 месяца ареста. На Донбассе враг работает с разных калибров, за что получает достойный отпор от украинских бойцов.

      Также в выпуске:

      Военное положение на передовой уже действует.

      Украинцы не знают, как жить в условиях введения военного положения.

      На Одесщине блокируют фуры с российскими номерами.

      В Украине до сих пор работают компании, связанные с оккупантами.

      Теги: Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      У российского газа появился серьезный конкурент
      сегодня , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 1258
      Главные новости 27 ноября: судилище над украинскими моряками в Крыму и операция Савченко
      сегодня , 22:44 Главные новости 27 ноября: судилище над украинскими моряками в Крыму и операция Савченко
      721
      Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      сегодня , 22:00 Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      Павло Казарін 128
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      сегодня , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 1373
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      сегодня , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      113813
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей за 10:00: Москаль на допросе в ГПУ. Перестрелка полицейских
       5 декабря 2016 , 11:00
      Выпуск новостей за 20:00: Производство против Холодницкого. Выступление Трампа на Генассамблее ООН
       19 сентября 2017 , 20:59
      Выпуск новостей за 9:00: Военная поддержка Британии для Украины. Государственный бюджет-2019
       22 ноября , 11:23
      Выпуск новостей за 20:00: Расследование относительно Медведчука и Порошенко. Президентский фонд
       23 ноября , 21:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук