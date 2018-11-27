Итоговый выпуск новостей за 22: 00: арест украинских моряков. Ситуация на фронте

В итоговом выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 22:00 – судьба украинских моряков, которых захватили русские в Азовском море, решалась в псевдосудах Симферополя. где для части пленных избрали по 2 месяца ареста. На Донбассе враг работает с разных калибров, за что получает достойный отпор от украинских бойцов.

Также в выпуске: Военное положение на передовой уже действует. Украинцы не знают, как жить в условиях введения военного положения. На Одесщине блокируют фуры с российскими номерами. В Украине до сих пор работают компании, связанные с оккупантами.