Итоговый выпуск новостей за 22: 00: арест украинских моряков. Ситуация на фронте
В итоговом выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 22:00 – судьба украинских моряков, которых захватили русские в Азовском море, решалась в псевдосудах Симферополя. где для части пленных избрали по 2 месяца ареста. На Донбассе враг работает с разных калибров, за что получает достойный отпор от украинских бойцов.
Также в выпуске:
Военное положение на передовой уже действует.
Украинцы не знают, как жить в условиях введения военного положения.
На Одесщине блокируют фуры с российскими номерами.
В Украине до сих пор работают компании, связанные с оккупантами.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии