Підсумковий випуск новин за 22:00: Арешти через авіакатастрофу в Ірані. Хабар на Одещині

У підсумковому випуску новин за 14 січня станом на 22:00 – в Ірані заарештували винних в авіакатастрофі українського літака МАУ. Втім, хто саме ці люди, наразі невідомо. Паралельно у країні створили спеціальний суд, який вивчатиме обставини збиття борту. НАБУ спіймало на хабарі виконувачку обов'язків головного податківця Одеської області Наталію Чоботарьову.

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