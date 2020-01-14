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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Арешти через авіакатастрофу в Ірані. Хабар на Одещині

      Випуск новин 85 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 січня станом на 22:00 – в Ірані заарештували винних в авіакатастрофі українського літака МАУ. Втім, хто саме ці люди, наразі невідомо. Паралельно у країні створили спеціальний суд, який вивчатиме обставини збиття борту. НАБУ спіймало на хабарі виконувачку обов'язків головного податківця Одеської області Наталію Чоботарьову.

      Також у випуску: 

      У китайському місті Сінін під асфальт провалився автобус: щонайменше 6 людей загинули, 16 отримали поранення.

      Нардепи попередньо схвалили дві зміни до Конституції: про можливість Ради створювати собі дорадчі органи та ліквідацію адвокатської монополії.

      Держприкордонслужба підрахувала, що найчастіше українців їздять до Європи: за 2019 рік туди відправилось майже 37 мільйонів громадян.

      Суд відправив Ігоря Редькіна – підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої – до СІЗО на 60 діб без права на внесення застави.

       

      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      14 січня
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      Теги: Новини України Випуск новин Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини Одеси Хабар
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