Підсумковий випуск новин за 22:00: Блокування російських вагонів. Карпюк про сало від Медведчука
У підсумковому випуску новин за 17 вересня станом на 22:00 – на Львівщині активісти уже півтора тижня блокують вагони з вугіллям з федерації. Вимагають пояснень: яким чином порода із країни агресора опинилась на Західній Україні. Політв'язень Микола Карпюк розказав про життя до, під час і після полону. Це був його перший вихід до журналістів після повернення додому.
Також у випуску:
Українська делегація залишила конференцію ОБСЄ на знак протесту проти заяв росіян, що Крим – це Росія.
Невідомі спалили будинок ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої.
У Facebook провели генеральне прибирання і видалили 168 акаунтів підозрілих користувачів.
Джерело: 24 канал
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