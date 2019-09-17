Підсумковий випуск новин за 22:00: Блокування російських вагонів. Карпюк про сало від Медведчука

У підсумковому випуску новин за 17 вересня станом на 22:00 – на Львівщині активісти уже півтора тижня блокують вагони з вугіллям з федерації. Вимагають пояснень: яким чином порода із країни агресора опинилась на Західній Україні. Політв'язень Микола Карпюк розказав про життя до, під час і після полону. Це був його перший вихід до журналістів після повернення додому.

Також у випуску: Українська делегація залишила конференцію ОБСЄ на знак протесту проти заяв росіян, що Крим – це Росія. Невідомі спалили будинок ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої. У Facebook провели генеральне прибирання і видалили 168 акаунтів підозрілих користувачів.

Джерело: 24 канал