Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування

У підсумковому випуску новин за 2 листопада станом на 22:00 – 6 мільйонів на нові планшети – саме стільки мають витратити на оновлення робочого місця народних депутатів. Це пристрої, які дозволяють голосувати за ті чи інші закони і мають зменшити кнопкодавство. У Львові почали працювати громадські інспектори, які полюватимуть на водіїв-порушників.

Також у випуску: В Україні відзначили річницю Батуринської трагедії. На Львівщині жителі двох міст четвертий місяць живуть без гарячої води і тепла. У Києві повідомили про замінування станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".