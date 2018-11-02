Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
У підсумковому випуску новин за 2 листопада станом на 22:00 – 6 мільйонів на нові планшети – саме стільки мають витратити на оновлення робочого місця народних депутатів. Це пристрої, які дозволяють голосувати за ті чи інші закони і мають зменшити кнопкодавство. У Львові почали працювати громадські інспектори, які полюватимуть на водіїв-порушників.
Також у випуску:
В Україні відзначили річницю Батуринської трагедії.
На Львівщині жителі двох міст четвертий місяць живуть без гарячої води і тепла.
У Києві повідомили про замінування станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".
Джерело: 24 канал
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