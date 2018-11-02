23:33
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 листопада станом на 22:00 – 6 мільйонів на нові планшети – саме стільки мають витратити на оновлення робочого місця народних депутатів. Це пристрої, які дозволяють голосувати за ті чи інші закони і мають зменшити кнопкодавство. У Львові почали працювати громадські інспектори, які полюватимуть на водіїв-порушників.

      Також у випуску:

      В Україні відзначили річницю Батуринської трагедії. 

      На Львівщині жителі двох міст четвертий місяць живуть без гарячої води і тепла.

      У Києві повідомили про замінування станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". 

      Теги: Верховна Рада Нові правила паркування Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      сьогодні , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      сьогодні , 22:11 Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      Катерина Петренко
      Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      сьогодні , 22:01 Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      сьогодні , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      сьогодні , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 13:00: ДТП з акторами "Дизель Шоу". Ігри нескорених у Сіднеї
       20 жовтня , 13:26
      Випуск новин 24 червня станом на 16:00
       24 червня 2015 , 17:05
      Випуск новин за 15:00: Протести у Польщі. Дезінформація бойовиків
      24 грудня 2017 , 15:45
      Випуск новин за 20:00: Вшанування пам'яті жертв ДТП у Харкові. Фермерські ринки в Америці
       18 жовтня , 21:04
      Випуск новин за 18:00: Психологія убивць. Річниця жахливої ДТП у Харкові
       18 жовтня , 18:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук