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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит експослині США в Україні. Фінансування партій

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 жовтня станом на 22:00 – у США не вщухає скандал з імпічментом Трампу. Остільки, ледь не головну роль в ньому зіграло українське питання, на допит до Конгресу запросили колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Верховна Рада забрала державне фінансування у партій, які набрали менше 5% на виборах. А також вдвічі урізала його тим, хто пройшов до парламенту.

      Також у випуску:

      Прем'єр-міністр Ефіопії отримав Нобелівську премію миру за те, що зумів мирно владнати конфлікт з сусідньою Еритреєю.

      Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді колишнього голову Конституцінйого суду Станіслава Шевчука, тож нині там – фактично двовладдя.

      В одній із харківських шкіл стався обвал стелі. На щастя, обійшлося без потерпілих. Навчальний заклад тепер чекає перевірка.

      Володимир Зеленський під час візиту до Одеси представив нового очільника області. Ним став 36-річний бізнесмен та колишній працівник МВС Максим Куций.

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      Теги: Новини України Новини США Випуск новин Імпічмент Трампа Верховна Рада
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