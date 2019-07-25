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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит Порошенка. Затримання російського танкера NEYMA

      Випуск новин 223 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 липня станом на 22:00 – Петро Порошенко прийшов на допит у ДБР, аби. за його словами, спростувати закиди Портнова в свій бік. Він повідомив, що жодної повістки на допит так і не отримав. СБУ затримала російський корабель, причетний до атаки на наших моряків у Керченській протоці. Відомо, що танкер NEYMA у листопаді 2018 року заблокував три українські кораблі.

      Також у випуску:

      В Одесі затримали колишнього керівника поліції.

      Зеленський поговорив телефоном з Трампом.

      ЦВК порахувала 99,94% електронних протоколів.

      Михайло Добкін так і не прийшов до слідчих.

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      Теги: Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Випуск новин Україна – Росія Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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