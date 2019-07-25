Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит Порошенка. Затримання російського танкера NEYMA

У випуску новин за 25 липня станом на 22:00 – Петро Порошенко прийшов на допит у ДБР, аби. за його словами, спростувати закиди Портнова в свій бік. Він повідомив, що жодної повістки на допит так і не отримав. СБУ затримала російський корабель, причетний до атаки на наших моряків у Керченській протоці. Відомо, що танкер NEYMA у листопаді 2018 року заблокував три українські кораблі.

Також у випуску: В Одесі затримали колишнього керівника поліції. Зеленський поговорив телефоном з Трампом. ЦВК порахувала 99,94% електронних протоколів. Михайло Добкін так і не прийшов до слідчих.

Джерело: 24 канал