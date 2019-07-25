Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит Порошенка. Затримання російського танкера NEYMA
У випуску новин за 25 липня станом на 22:00 – Петро Порошенко прийшов на допит у ДБР, аби. за його словами, спростувати закиди Портнова в свій бік. Він повідомив, що жодної повістки на допит так і не отримав. СБУ затримала російський корабель, причетний до атаки на наших моряків у Керченській протоці. Відомо, що танкер NEYMA у листопаді 2018 року заблокував три українські кораблі.
Також у випуску:
В Одесі затримали колишнього керівника поліції.
Зеленський поговорив телефоном з Трампом.
ЦВК порахувала 99,94% електронних протоколів.
Михайло Добкін так і не прийшов до слідчих.
Джерело: 24 канал
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