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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Кличка викликають на допит. Провокації в Азові

      Випуск новин 285 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 липня станом на 22:00 – Віталій Кличко підтвердив, що його хочуть бачити у Державному бюро розслідувань, але як свідка. Ймовірно це стосується справи, яку ініціювали представники влади Януковича. Кличко додав, що на допит не піде, а відправить свого адвоката. Росія знову здійснює провокації в Азовському морі.

      Також у випуску:

      Правоохоронці обшукали Окружний адмінсуд. Вони підозрюють, що судді могли впливати на рішення Державного бюро розслідувань, Конституційного суду та інших органів. 

      Вибори відгриміли, але агітація на вулицях залишилася. У Львові знайшли розв'язання цієї проблеми – там непотрібні рекламки та газетки мішками приймають на міській сортувальній станції сміття.

      На передовій російсько-української війни зафіксували один обстріл за минулу добу. З ручного протитанкового гранатомета відкрили вогонь неподалік Причепилівки. Жоден наш боєць не постраждав.

      Нові подробиці затримання російського танкера в Ізмаїлі. У Сполучених Штатах дії України назвали прикладом вирішення міжнародних суперечок. А ось у Росії заявляють про провокацію.

      Навколосвітня подорож, яка ледь не завершилася смертною карою в Ірані. Українець Артемій Сурін через 280 днів мандрів нарешті повернувся додому. Він перетнув усі континенти й встановив рекорд.

      blog_ava
      Непереможений український супертяж відправив суперника в нокаут вже у першому раунді: відео
      26 липня
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      Теги: Новини України Україна – Росія Віталій Кличко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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