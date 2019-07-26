Підсумковий випуск новин за 22:00: Кличка викликають на допит. Провокації в Азові

У випуску новин за 26 липня станом на 22:00 – Віталій Кличко підтвердив, що його хочуть бачити у Державному бюро розслідувань, але як свідка. Ймовірно це стосується справи, яку ініціювали представники влади Януковича. Кличко додав, що на допит не піде, а відправить свого адвоката. Росія знову здійснює провокації в Азовському морі.

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