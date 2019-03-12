Підсумковий випуск новин за 22:00: Кривонос – заступник РНБО. Допомога українським морякам
У підсумковому випуску новин за 12 березня станом на 22:00 – Порошенко призначив нового першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони – Сергія Кривоноса, який мав намір брати участь у президентських перегонах. Полоненим українським морякам взялися допомагати російські волонтери. Вони приносять продукти та ретельно звітують про кожну витрачену копійку.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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