Підсумковий випуск новин за 22:00: Кривонос – заступник РНБО. Допомога українським морякам

У підсумковому випуску новин за 12 березня станом на 22:00 – Порошенко призначив нового першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони – Сергія Кривоноса, який мав намір брати участь у президентських перегонах. Полоненим українським морякам взялися допомагати російські волонтери. Вони приносять продукти та ретельно звітують про кожну витрачену копійку.

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