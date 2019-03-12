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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Кривонос – заступник РНБО. Допомога українським морякам

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 березня станом на 22:00 – Порошенко призначив нового першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони – Сергія Кривоноса, який мав намір брати участь у президентських перегонах. Полоненим українським морякам взялися допомагати російські волонтери. Вони приносять продукти та ретельно звітують про кожну витрачену копійку.

      Також у випуску:

      Бігус зламав код до диску з інформацією – так виправдовувалися правоохоронці після розслідування про оборудки в "Укроборонпромі".

      Наслідки убивчого урагану продовжують ліквідовувати рятувальники: без світла були близько півтори тисячі населених пунктів.

      Журналісти 24 каналу нагадали найгучніші корупційні справи, які закінчилися – нічим.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Сергій Кривонос РНБО Заручники Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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