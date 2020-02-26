Підсумковий випуск новин за 22:00: Масштабна утилізація алкоголю. Викрадення маршрутки у Рівному

У випуску новин за 26 лютого станом на 22:00 – на Львівщині почали утилізацію найбільшої в Україні партії фальсифікованого алкоголю. В каналізацію виллють – 37 тисяч пляшок горілки. У Рівному 17-річний хлопець вкрав порожню маршрутку на стоянці, і поїхав за маршрутом.

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Колишній помічник Володимира Путіна Владислав Сурков в інтерв'ю російському журналісту сказав, що України – не існує, а перебування Донбасу в ній – "приниження" для регіону.

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