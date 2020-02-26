Итоговый выпуск новостей на 22: 00: масштабная утилизация алкоголя. Угон маршрутки в Ровно

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 22:00 – на Львовщине начали утилизацию крупнейшей в Украине партии фальсифицированного алкоголя. В канализацию выльют – 37 тысяч бутылок водки. В Ровно 17-летний парень украл пустую маршрутку на стоянке, и поехал по маршруту.

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Бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков в интервью российскому журналисту сказал, что Украины – не существует, а пребывание Донбасса в ней – "унижение" для региона.

О мире на Донбассе говорили на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.