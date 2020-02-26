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      Итоговый выпуск новостей на 22: 00: масштабная утилизация алкоголя. Угон маршрутки в Ровно

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 22:00 – на Львовщине начали утилизацию крупнейшей в Украине партии фальсифицированного алкоголя. В канализацию выльют – 37 тысяч бутылок водки. В Ровно 17-летний парень украл пустую маршрутку на стоянке, и поехал по маршруту.

      Также в выпуске:

      На пикете под Офисом Президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро потушили, мужчина остался жив, но получил ожоги.

      Бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков в интервью российскому журналисту сказал, что Украины – не существует, а пребывание Донбасса в ней – "унижение" для региона.

      О мире на Донбассе говорили на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

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      Теги: Выпуск новостей Транспорт Алкоголь
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