Итоговый выпуск новостей на 22: 00: масштабная утилизация алкоголя. Угон маршрутки в Ровно
В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 22:00 – на Львовщине начали утилизацию крупнейшей в Украине партии фальсифицированного алкоголя. В канализацию выльют – 37 тысяч бутылок водки. В Ровно 17-летний парень украл пустую маршрутку на стоянке, и поехал по маршруту.
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