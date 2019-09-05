Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові деталі обміну Сенцова. Старт Антикорупційного суду

У підсумковому випуску новин за 5 вересня станом на 22:00 – у російських ЗМІ пишуть, що начебто Сєнцова етапували до Москви і можливо готують до обміну. Спочатку називали кандидатуру екс-керівника "РИА Новости" Україна Кирила Вишинського, а тепер говорять про бойовика Цемаха. Нарешті запрацював Антикорупційний суд. Це незалежний орган, який би розглядатиме справи топ-корупціонерів країни.

Також у випуску: Невідомі вночі просто у центрі Києва підпалили автомобіль невістки колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Авто вигоріло вщент, його попередньо облили бензином і підпалили. Солом'янський райсуд Києва заочно арештував одного з фігурантів справи "Ротердам+", колишнього очільника НКРЕКП Дмитра Вовка. На Львівщині поліцейський, що повертався з роботи, затримав двох в'язнів, які втекли з колонії.

Джерело: 24 канал