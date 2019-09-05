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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові деталі обміну Сенцова. Старт Антикорупційного суду

      Випуск новин 193 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 5 вересня станом на 22:00 – у російських ЗМІ пишуть, що начебто Сєнцова етапували до Москви і можливо готують до обміну. Спочатку називали кандидатуру екс-керівника "РИА Новости" Україна Кирила Вишинського, а тепер говорять про бойовика Цемаха. Нарешті запрацював Антикорупційний суд. Це незалежний орган, який би розглядатиме справи топ-корупціонерів країни.

      Також у випуску:

      Невідомі вночі просто у центрі Києва підпалили автомобіль невістки колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Авто вигоріло вщент, його попередньо облили бензином і підпалили.

      Солом'янський райсуд Києва заочно арештував одного з фігурантів справи "Ротердам+", колишнього очільника НКРЕКП Дмитра Вовка.

      На Львівщині поліцейський, що повертався з роботи, затримав двох в'язнів, які втекли з колонії.

      blog_ava
      На Майдані протестують через звільнення бойовика Цемаха: фото
      5 вересня
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      Теги: Новини України Антикорупційний суд Випуск новин Олег Сенцов Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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