Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новые детали обмена Сенцова. Старт Антикоррупционного суда

В итоговом выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 22:00 – В российских СМИ пишут, что Сенцова этапировали в Москву и возможно готовят к обмену. Сначала называли кандидатуру экс-руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а теперь говорят о боевике Цемахе. Наконец заработал Антикоррупционный суд. Это независимый орган, который будет рассматривать дела топ-коррупционеров страны.

Также в выпуске: Неизвестные ночью в центре Киева подожгли автомобиль невестки бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Авто выгорело дотла, его предварительно облили бензином и подожгли. Соломенский райсуд Киева заочно арестовал одного из фигурантов дела "Ротердам+", бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. На Львовщине полицейский, возвращавшийся с работы, задержал двух заключенных, сбежавших из колонии.

Источник: 24 канал