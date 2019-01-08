Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові кандидати у Президенти України. Провокації на фронті

У підсумковому випуску новин за 8 січня станом на 22:00 – ЦВК зареєструвало ще чотирьох кандидатів на посаду Президента України: Андрія Садового, голову Львова, а також Капліна, Наливайченка та Скоцика. Наразі офіційних претендентів на головне крісло п'ятеро. Проросійські бойовики плаштовують провокації на передовій спеціально для російського пропагандистського телебачення.

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