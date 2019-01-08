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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові кандидати у Президенти України. Провокації на фронті

      Випуск новин 200 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 січня станом на 22:00 – ЦВК зареєструвало ще чотирьох кандидатів на посаду Президента України: Андрія Садового, голову Львова, а також Капліна, Наливайченка та Скоцика. Наразі офіційних претендентів на головне крісло п'ятеро. Проросійські бойовики плаштовують провокації на передовій спеціально для російського пропагандистського телебачення.

      Також у випуску:

      На Різдво Україну засипало снігом: рятувальники та комунальники працюють в посиленому режимі.

      У Карпатах на Святвечір загубилися п'ятеро лижників, один з них загинув, троє врятовані, і ще одного досі не втрачають надії знайти.

      У Туреччині рятувальники дістали з води тіла трьох моряків з чотирьох загиблих українців.

      Українського моряка, якого хотіли стратити в Ірані, таки звільнили з поліції і доправлять додому.

      Дональд Трамп погрожує ввести надзвичайний стан у США через проблему нелегальної міграції.

      Політична агітація в школі: як протидіяти

      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 ЦВК Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 8 січня
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