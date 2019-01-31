Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові політичні рейтинги. Аномальні морози у США
У підсумковому випуску новин за 31 січня станом на 22:00 – слуга народу Володимир Зеленський, якщо вірити соцопитуванням, обігнав Юлію Тимошенко та Петра Порошенка. У США щонайменше восьмеро людей загинули від аномальних морозів. У п'яти штатах оголошено надзвичайний стан. А стовпчики термометра в деяких населених пунктах опустилися нижче 48 градусів.
Також у випуску:
Курортний Бердянськ на межі екологічної катастрофи – половина міста без води, а ремонтники зводять обхідний колектор.
Російський літак повернувся з Венесуели додому, ймовірно, із 20-ма тоннами золота.
Зі списків ОРДЛО на обмін полоненими зникло 13-ро українців.
Глави МЗС європейських країн відвідали Маріуполь, аби переконатись у блокаді Азовського моря.
Джерело: 24 канал
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