Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові політичні рейтинги. Аномальні морози у США

У підсумковому випуску новин за 31 січня станом на 22:00 – слуга народу Володимир Зеленський, якщо вірити соцопитуванням, обігнав Юлію Тимошенко та Петра Порошенка. У США щонайменше восьмеро людей загинули від аномальних морозів. У п'яти штатах оголошено надзвичайний стан. А стовпчики термометра в деяких населених пунктах опустилися нижче 48 градусів.

Також у випуску: Курортний Бердянськ на межі екологічної катастрофи – половина міста без води, а ремонтники зводять обхідний колектор. Російський літак повернувся з Венесуели додому, ймовірно, із 20-ма тоннами золота. Зі списків ОРДЛО на обмін полоненими зникло 13-ро українців. Глави МЗС європейських країн відвідали Маріуполь, аби переконатись у блокаді Азовського моря.