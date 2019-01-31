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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові політичні рейтинги. Аномальні морози у США

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 31 січня станом на 22:00 – слуга народу Володимир Зеленський, якщо вірити соцопитуванням, обігнав Юлію Тимошенко та Петра Порошенка. У США щонайменше восьмеро людей загинули від аномальних морозів. У п'яти штатах оголошено надзвичайний стан. А стовпчики термометра в деяких населених пунктах опустилися нижче 48 градусів.

      Також у випуску:

      Курортний Бердянськ на межі екологічної катастрофи – половина міста без води, а ремонтники зводять обхідний колектор.

      Російський літак повернувся з Венесуели додому, ймовірно, із 20-ма тоннами золота.

      Зі списків ОРДЛО на обмін полоненими зникло 13-ро українців.

      Глави МЗС європейських країн відвідали Маріуполь, аби переконатись у блокаді Азовського моря.

      Теги: Рейтинги Новини США Погода Випуск новин Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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