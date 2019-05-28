Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові призначення Зеленського. Зустріч з представниками МВФ

У підсумковому випуску новин за 28 травня станом на 22:00 – Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем РНБО, а голова офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук тепер обіймає посаду заступника глави Адміністрації Президента. Зеленський зустрівся з представниками місії МВФ і запевнив, що співпраця буде продовжуватися.

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