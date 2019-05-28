23:10
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, сьогодні
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові призначення Зеленського. Зустріч з представниками МВФ

      Випуск новин 113 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 травня станом на 22:00 – Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем РНБО, а голова офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук тепер обіймає посаду заступника глави Адміністрації Президента. Зеленський зустрівся з представниками місії МВФ і запевнив, що співпраця буде продовжуватися.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський вчора вперше на посаді гаранта приїхав на передову та оцінив умови, в яких українські армійці несуть службу на Луганщині.

      Напередодні парламентських виборів кандидати у депутати на мажоритарних округах замінили традиційне гречкосійство. Відтепер виборців підкупають квитками в аквапарк чи безкоштовним Wi-Fi.

      Святослав Вакарчук вирішив повернутися у велику політику. Разом зі своєю партією "Голос" він піде на парламентські вибори. Наразі "Голос" веде переговори та формує повноцінну партію. 

      blog_ava
      Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство
      сьогодні
      6479
      Теги: Новини України Випуск новин Призначення Зеленського МВФ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить
      сьогодні , 22:00 Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить
      Ольга Черненко 246
      Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      сьогодні , 18:33 Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      1635
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сьогодні , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 604
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 625
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      5674
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук