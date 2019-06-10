Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові рейтинги партій. Затримання у Криму
У підсумковому випуску новин за 10 червня станом на 22:00 – за новими рейтингами до Ради проходять 4 партії, і ще три – мають шанс подолати бар'єр у 5%. Поки найбільше голосів збирає партія "Слуга Народу" – 43%, а "Опозиційна платформа–За життя" має майже 12% підтримки. В окупованому Криму силовики знову провели масштабні обшуки у представників кримсько-татарської громади і затримали 8 людей.
Також у випуску:
Виявлені в річці Рось фунгіциди та пестициди є безпечними для навколишнього середовища.
У Центрвиборчкомі вже зареєстрували 95 кандидатів у народні депутати. Серед них 88 самовисуванців та семеро представників політичних партій.
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко теж провів з'їзд 10 червня. За останніми даними, до нового парламенту вони не потрапляють.