Підсумковий випуск новин за 22:00: Нові рейтинги партій. Затримання у Криму

У підсумковому випуску новин за 10 червня станом на 22:00 – за новими рейтингами до Ради проходять 4 партії, і ще три – мають шанс подолати бар'єр у 5%. Поки найбільше голосів збирає партія "Слуга Народу" – 43%, а "Опозиційна платформа–За життя" має майже 12% підтримки. В окупованому Криму силовики знову провели масштабні обшуки у представників кримсько-татарської громади і затримали 8 людей.

Також у випуску: Виявлені в річці Рось фунгіциди та пестициди є безпечними для навколишнього середовища. У Центрвиборчкомі вже зареєстрували 95 кандидатів у народні депутати. Серед них 88 самовисуванців та семеро представників політичних партій. Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко теж провів з'їзд 10 червня. За останніми даними, до нового парламенту вони не потрапляють.

Джерело: 24 канал