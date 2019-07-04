Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий рейтинг партій. Візит Зеленського до Канади

У випуску новин за 4 липня станом на 22:00 – на парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", "Голос", та ВО "Батьківщина". Президент Володимир Зеленський завершив свій візит до Канади. В останній день перебування в Торонто він зустрівся із представниками канадського парламенту та бізнес-індустрії

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У Росії оприлюднили імена 14 загиблих під час пожежі на російській підводній субмарині. Їх Міністерство оборони РФ назвало лише через три доби після трагедії.

Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій. ЦВК буде оскаржувати це рішення.

Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню "Новое время" заявив, що війна на Донбасі – це внутрішній громадянський конфлікт, який готувався 20 років.