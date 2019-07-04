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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Новий рейтинг партій. Візит Зеленського до Канади

      Випуск новин 200 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 липня станом на 22:00 – на парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", "Голос", та ВО "Батьківщина". Президент Володимир Зеленський завершив свій візит до Канади. В останній день перебування в Торонто він зустрівся із представниками канадського парламенту та бізнес-індустрії

      Також у випуску:

      У Росії оприлюднили імена 14 загиблих під час пожежі на російській підводній субмарині. Їх Міністерство оборони РФ назвало лише через три доби після трагедії.

      Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій. ЦВК буде оскаржувати це рішення.

      Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню "Новое время" заявив, що війна на Донбасі – це внутрішній громадянський конфлікт, який готувався 20 років.

      blog_ava
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      4 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Випуск новин Канада
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 4 липня
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