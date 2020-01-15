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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки в ДПС. Ідентифікація загиблих в авіактастрофі МАУ

      Випуск новин 430 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 15 січня станом на 22:00 – щонайменше 500 мільйонів гривень "в тіні". Служба безпеки України викрила масштабну оборудку в Державній податковій службі. Наразі ідентифіковано 4 з одинадцяти загиблих українців. Процес мають завершити до 19 січня.

      Також у випуску:

      Міністр закордонних справ України відвідає Велику Британію, де разом із міністрами чотирьох країн обговорюватимуть катастрофу МАУ.

      Кабмін призначив очільника НАЗК.

      Патрульну поліцію вперше очолила жінка.

      Уряд Росії пішов у відставку, аби Путін змінив Конституцію.

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      сьогодні
      12301
      Теги: Новини України Випуск новин Державна податкова служба
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