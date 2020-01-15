Підсумковий випуск новин за 22:00: Обшуки в ДПС. Ідентифікація загиблих в авіактастрофі МАУ

У підсумковому випуску новин за 15 січня станом на 22:00 – щонайменше 500 мільйонів гривень "в тіні". Служба безпеки України викрила масштабну оборудку в Державній податковій службі. Наразі ідентифіковано 4 з одинадцяти загиблих українців. Процес мають завершити до 19 січня.

Також у випуску: Міністр закордонних справ України відвідає Велику Британію, де разом із міністрами чотирьох країн обговорюватимуть катастрофу МАУ. Кабмін призначив очільника НАЗК. Патрульну поліцію вперше очолила жінка. Уряд Росії пішов у відставку, аби Путін змінив Конституцію.