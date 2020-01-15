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      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Обыски в ГНС. Идентификация погибших в авиакатастрофе МАУ

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 января по состоянию на 22:00 – минимум 500 миллионов гривен "в тени". Служба безопасности Украины разоблачила масштабную сделку в Государственной налоговой службе. Сейчас идентифицировано 4 из одиннадцати погибших украинцев. Процесс должны завершить до 19 января.

      Также в выпуске:

      Министр иностранных дел Украины посетит Великобританию, где вместе с министрами четырех стран будут обсуждать катастрофу МАУ.

      Кабмин назначил главу НАПК.

      Патрульную полицию впервые возглавила женщина.

      Правительство России ушло в отставку, чтобы Путин изменил Конституцию.

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      Теги: Новости Украины Государственная налоговая служба Выпуск новостей
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