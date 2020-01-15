Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Обыски в ГНС. Идентификация погибших в авиакатастрофе МАУ

В итоговом выпуске новостей за 15 января по состоянию на 22:00 – минимум 500 миллионов гривен "в тени". Служба безопасности Украины разоблачила масштабную сделку в Государственной налоговой службе. Сейчас идентифицировано 4 из одиннадцати погибших украинцев. Процесс должны завершить до 19 января.

Также в выпуске: Министр иностранных дел Украины посетит Великобританию, где вместе с министрами четырех стран будут обсуждать катастрофу МАУ. Кабмин назначил главу НАПК. Патрульную полицию впервые возглавила женщина. Правительство России ушло в отставку, чтобы Путин изменил Конституцию.