Підсумковий випуск новин за 22:00: Падіння цін на пальне. Трансформація ГПУ

У підсумковому випуску новин за 26 грудня станом на 22:00 – низка мереж АЗС продовжує знижувати ціни на бензин і дизельне пальне. У середньому на 50 копійок за літр. З 2 січня роботу розпочне Офіс генерального прокурора. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Також у випуску:

Україна і США уклали новий контракт на постачання сучасних протитанкових комплексів "Джавелін". Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Тим часом українські суди вже відпустили для обміну щонайменше 5 людей. Четверо – це терористи, які 9 травня 2014 року захопили будівлю міліції Маріуполя.

Гімн у виконанні Дзідзьо. Співак записав свою версію з молодіжним симфонічним оркестром. Пообіцяв, що "Ще не вмерла України" зазвучить зовсім по-іншому.