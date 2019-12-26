23:58
26 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін підсів на наркоту? Кесарів розтин для тарганихи у РФ
      Вєсті Кремля
      20:46, сьогодні
      Вєсті.UA: Ткаченко йде стопами Зеленського. Медведчук і його вигаданий світ
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Падіння цін на пальне. Трансформація ГПУ

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 грудня станом на 22:00 – низка мереж АЗС продовжує знижувати ціни на бензин і дизельне пальне. У середньому на 50 копійок за літр. З 2 січня роботу розпочне Офіс генерального прокурора. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка.

      Також у випуску:

      Україна і США уклали новий контракт на постачання сучасних протитанкових комплексів "Джавелін". Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

      Тим часом українські суди вже відпустили для обміну щонайменше 5 людей. Четверо – це терористи, які 9 травня 2014 року захопили будівлю міліції Маріуполя.

      Гімн у виконанні Дзідзьо. Співак записав свою версію з молодіжним симфонічним оркестром. Пообіцяв, що "Ще не вмерла України" зазвучить зовсім по-іншому.

      В Україні планують обмежити ввезення секонд-хенду
      сьогодні
      8174
      Теги: Новини України Випуск новин Ціни Гроші Пальне ГПУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:50 Новий рік 2020: як прикрасити дім до свят і не витратити зайвого
      Олена Булан 7106
      сьогодні , 22:37 Головні новини 26 грудня: дата обміну полоненими, допит Марусі Звіробій і падіння цін на бензин
      Лія Бонавська 797
      сьогодні , 19:18 Огляд смартфона OPPO Reno2: стильний камерофон за доступною ціною
      Анастасія Можаровська 446
      сьогодні , 19:00 Турция угрожает вторжением в Ливию, или Стиль Эрдогана
      Ель Мюрид 423
      сьогодні , 18:01 Втрати року: хто з визначних особистостей помер у 2019-му
      Світлана Попова 2701
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук