Підсумковий випуск новин за 22:00: Перелік арештованого в Україні майна. Атака біля Мар'їнки

У підсумковому випуску новин за 19 березня станом на 22:00 – українці нарешті зможуть дізнатися, скільки майна арештували в корупціонерів. Агентство з управління та розшуку активів презентувало єдиний перелік розкошів можновладців. Проросійські бойовики спробували піти в атаку біля Мар'їнки. Збройні сили України прийняли бій, який тривав понад півдоби.

Також у випуску: У Львові від кору помер дворічний хлопчик. На Харківщині обирали запобіжні заходи для підозрюваних у жорстокому вбивстві 27-річного військового. Які варіанти стосунків з країною-агресором пропонують кандидати у президенти. У Москві нарешті прооперували військовополоненого моряка Василя Сороку.