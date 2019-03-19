Підсумковий випуск новин за 22:00: Перелік арештованого в Україні майна. Атака біля Мар'їнки
У підсумковому випуску новин за 19 березня станом на 22:00 – українці нарешті зможуть дізнатися, скільки майна арештували в корупціонерів. Агентство з управління та розшуку активів презентувало єдиний перелік розкошів можновладців. Проросійські бойовики спробували піти в атаку біля Мар'їнки. Збройні сили України прийняли бій, який тривав понад півдоби.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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