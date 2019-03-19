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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Перечень арестованного в Украине имущества. Атака у Марьинки

      Выпуск новостей 62 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 22:00 – украинцы наконец смогут узнать, сколько имущества коррупционеров арестовали. Агентство по управлению и розыску активов презентовало единый перечень роскоши чиновников. Пророссийские боевики попытались пойти в атаку возле Марьинки. Вооруженные силы Украины приняли бой, который длился более 12 часов.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей Коррупция
      Источник: 24 канал
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