Итоговый выпуск новостей за 22:00: Перечень арестованного в Украине имущества. Атака у Марьинки
В итоговом выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 22:00 – украинцы наконец смогут узнать, сколько имущества коррупционеров арестовали. Агентство по управлению и розыску активов презентовало единый перечень роскоши чиновников. Пророссийские боевики попытались пойти в атаку возле Марьинки. Вооруженные силы Украины приняли бой, который длился более 12 часов.
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Источник: 24 канал
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