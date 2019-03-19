Итоговый выпуск новостей за 22:00: Перечень арестованного в Украине имущества. Атака у Марьинки

В итоговом выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 22:00 – украинцы наконец смогут узнать, сколько имущества коррупционеров арестовали. Агентство по управлению и розыску активов презентовало единый перечень роскоши чиновников. Пророссийские боевики попытались пойти в атаку возле Марьинки. Вооруженные силы Украины приняли бой, который длился более 12 часов.

Также в выпуске: Во Львове от кори умер двухлетний мальчик. На Харьковщине выбирали меры пресечения для подозреваемых в жестоком убийстве 27-летнего военного. Какие варианты отношений со страной-агрессором предлагают кандидаты в президенты. В Москве наконец прооперировали военнопленного моряка Василия Сороку.