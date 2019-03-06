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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Підготовка до ЗНО. Законодавчий спам народних депутатів

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 березня станом на 22:00 – випускник Чернівецького ліцею записав трек, у якому понад 200 українських слів із правильними наголосами. Цей лайфхак допоможе випускникам успішно скласти ЗНО. Замість того, аби укладати важливі законопроекти нардепи продукують законодавчий спам, який нереально ухвалити. За останні п'ять років зареєстрували понад 13 тисяч таких ініціатив.

      Також у випуску:

      Президент Петро Порошенко скликав засідання РНБО та прокоментував резонансне розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері.

      НАБУ почало закривати кримінальні провадження за фактом незаконного збагачення посадовців та суддів.

      Кабмін шукає заміну голові правління "Нафтогаз".

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      Теги: Новини України Випуск новин Законодавство Верховна Рада ЗНО
      Джерело: 24 канал
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