Підсумковий випуск новин за 22:00: Підозра Порошенку. Жертви вибухів у Балаклії

У підсумковому випуску новин за 18 листопада станом на 22:00 – зняти недоторканність та притягнути до кримінальної відповідальності. ДБР направило до ГПУ проєкт повідомлення про підозру п'ятому президентові Петрові Порошенку. Третя жертва вибухів на арсеналі в Балаклії. У реанімації помер 43-річний військовий із Кіровоградщини. Він був у найважчому стані. У лікарні залишаються ще троє потерпілих.

Також у випуску: Двоє дітей загинули в пожежі на Черкащині. На ділянці розведення біля села Богданівка триває процес розмінування. 8 обстрілів від початку доби – стільки разів російські збройні формування порушили режим тиші на Донбасі.