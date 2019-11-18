Підсумковий випуск новин за 22:00: Підозра Порошенку. Жертви вибухів у Балаклії
У підсумковому випуску новин за 18 листопада станом на 22:00 – зняти недоторканність та притягнути до кримінальної відповідальності. ДБР направило до ГПУ проєкт повідомлення про підозру п'ятому президентові Петрові Порошенку. Третя жертва вибухів на арсеналі в Балаклії. У реанімації помер 43-річний військовий із Кіровоградщини. Він був у найважчому стані. У лікарні залишаються ще троє потерпілих.
Також у випуску:
Двоє дітей загинули в пожежі на Черкащині.
На ділянці розведення біля села Богданівка триває процес розмінування.
8 обстрілів від початку доби – стільки разів російські збройні формування порушили режим тиші на Донбасі.
18 листопада
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