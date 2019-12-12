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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Підозрювані у вбивстві Шеремета. Російське ЗМІ в Україні

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 грудня станом на 22:00 – нацполіція затримала і за згодою Генпрокуратури оголосила підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Знімальну групу телеканалу Міноборони Росії пустили в Україну. Кореспондентка Діана Сіразі разом з оператором прилетіли до Києва та ще й зняли сюжет про сам переліт і те, як вони проходили паспортний контроль.

      Також у випуску:

      Сьогодні о 5 ранку до помешкання екснардепа Олексія Кайди завітала поліція.

      Німецьких дипломатів висилають із Росії.

      Серіал "Слуга народу" зняли з російського ефіру.

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      Теги: Новини України Випуск новин Павло Шеремет
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