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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Поранення на фронті. Князєв про затримання ексдружини

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску ноивн за 23 вересня станом на 22:00 – двоє українських військових поранені за добу на Донбасі. Вороги сім разів обстріляли позиції ООС поблизу Богданівки, Новотроїцького та Зайцевого. Брехня, яка не має нічого спільного з реальністю – так глава Нацполіції Князєв прокоментував інформацію про нібито спробу своєї колишньої дружини незаконно провезти в 650 тисяч євро.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Сергій Князєв Поліція
      Джерело: 24 канал
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