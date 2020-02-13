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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Поразка Богдана у суді. Жертви коронавірусу

      Випуск новин

      У випуску новин за 13 лютого станом на 22:00 – суд вирішив, що Андрія Богдана таки законно виключили з партії Порошенка у 2016 році. На виборах у 2014 році Богдан від БПП у парламент не пройшов, пізніше його вирішили викреслити зі списків. Рада ухвалила закон, який дозволив виключати кандидатів у депутати вже після виборів. Загальна кількість жертв від коронавірусу вже сягнула 1370.

      Також у випуску:

      Український катер "Бердянськ" в листопаді 2018 року обстріляв російський ударний вертоліт. Такі результати показала балістична експертиза.

      Смертельна ДТП трапилась у Псковській області Росії – мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Загинули 8 українців.

      У Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний легалізувати приватні військові компанії. Проте, воювати їм планують дозволити виключно за кордоном.

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      Теги: Жертви Рішення суду Блок Петра Порошенка Андрій Богдан Випуск новин
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