Підсумковий випуск новин за 22:00: Поразка Богдана у суді. Жертви коронавірусу

У випуску новин за 13 лютого станом на 22:00 – суд вирішив, що Андрія Богдана таки законно виключили з партії Порошенка у 2016 році. На виборах у 2014 році Богдан від БПП у парламент не пройшов, пізніше його вирішили викреслити зі списків. Рада ухвалила закон, який дозволив виключати кандидатів у депутати вже після виборів. Загальна кількість жертв від коронавірусу вже сягнула 1370.

Також у випуску: Український катер "Бердянськ" в листопаді 2018 року обстріляв російський ударний вертоліт. Такі результати показала балістична експертиза. Смертельна ДТП трапилась у Псковській області Росії – мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Загинули 8 українців. У Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний легалізувати приватні військові компанії. Проте, воювати їм планують дозволити виключно за кордоном.