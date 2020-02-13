Підсумковий випуск новин за 22:00: Поразка Богдана у суді. Жертви коронавірусу
У випуску новин за 13 лютого станом на 22:00 – суд вирішив, що Андрія Богдана таки законно виключили з партії Порошенка у 2016 році. На виборах у 2014 році Богдан від БПП у парламент не пройшов, пізніше його вирішили викреслити зі списків. Рада ухвалила закон, який дозволив виключати кандидатів у депутати вже після виборів. Загальна кількість жертв від коронавірусу вже сягнула 1370.
Також у випуску:
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