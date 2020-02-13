23:32
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Поражение Богдана в суде. Жертвы коронавируса

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 22:00 – суд решил, что Андрея Богдана все таки законно исключили из партии Порошенко в 2016 году. На выборах в 2014 году Богдан от БПП в парламент не прошел, позже его решили вычеркнуть из списков. Рада приняла закон, который позволил исключать кандидатов в депутаты уже после выборов. Общее количество жертв коронавируса уже достигло 1370.

      Также в выпуске:

      Украинский катер "Бердянск" в ноябре 2018 года обстрелял российский ударный вертолет. Такие результаты показала баллистическая экспертиза.

      Смертельное ДТП произошло в Псковской области России – микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли 8 украинцев.

      В Раде зарегистрировали законопроект, призванный легализовать частные военные компании. Однако, воевать им планируют разрешить исключительно за рубежом.

      В США собака спасла и принесла домой осиротевшего медвежонка: трогательные фото и видео
      сегодня
      547
      Теги: Жертвы Решение суда Блок Петра Порошенко Андрей Богдан Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:42 Это что за дерьмо? Как пранк в лифте показал реальную поддержку Путина
      Світлана Попова 184
      сегодня , 22:18 Главные новости 13 февраля: компании по производству оружия Коломойского, санкции США против РФ
      Наталія Пристанська 137
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      164
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      215
      сегодня , 22:00 Как один день войны изменил жизнь: "Сердце продолжало выламывать ребра адреналиновым ритмом"
      Повернись живим 63
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук