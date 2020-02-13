Итоговый выпуск новостей за 22:00: Поражение Богдана в суде. Жертвы коронавируса
В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 22:00 – суд решил, что Андрея Богдана все таки законно исключили из партии Порошенко в 2016 году. На выборах в 2014 году Богдан от БПП в парламент не прошел, позже его решили вычеркнуть из списков. Рада приняла закон, который позволил исключать кандидатов в депутаты уже после выборов. Общее количество жертв коронавируса уже достигло 1370.
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