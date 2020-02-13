Итоговый выпуск новостей за 22:00: Поражение Богдана в суде. Жертвы коронавируса

В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 22:00 – суд решил, что Андрея Богдана все таки законно исключили из партии Порошенко в 2016 году. На выборах в 2014 году Богдан от БПП в парламент не прошел, позже его решили вычеркнуть из списков. Рада приняла закон, который позволил исключать кандидатов в депутаты уже после выборов. Общее количество жертв коронавируса уже достигло 1370.

Также в выпуске: Украинский катер "Бердянск" в ноябре 2018 года обстрелял российский ударный вертолет. Такие результаты показала баллистическая экспертиза. Смертельное ДТП произошло в Псковской области России – микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли 8 украинцев. В Раде зарегистрировали законопроект, призванный легализовать частные военные компании. Однако, воевать им планируют разрешить исключительно за рубежом.