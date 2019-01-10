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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Пошуки лижника в Карпатах. Наслідки грипу в Україні

      Випуск новин 108 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 10 січня станом на 22:00 – живий, бадьорий, але ще досі не знайдений. Лижник, якого вже 4 доби розшукують знову вийшов на зв'язок та повідомив рятувальникам своє місцеперебування. В Україні лютує грип: кожен 20-й українець – хворий, 13-ть осіб померло, серед них троє дітей і вагітна жінка. Найбільше вірус лютує в Київській та Житомирській областях.

      Також у випуску:

      Україна з 11 січня приєднається до Європейських країн, де секс без згоди визнається зґвалтуванням. 

      Народний депутат Віталій Купрій подав документи до Центральної виборчої комісії.

      Український моряк Андрій Новічков, якого днями звільнили з іранської в'язниці – повернувся до Одеси.

      Теги: ДСНС Карпати Випуск новин Грип в Україні
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 10 січня
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