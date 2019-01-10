Итоговый выпуск новостей за 22: 00: поиски лыжника в Карпатах. Последствия гриппа в Украине

В итоговом выпуске новостей за 10 января состоянию на 22:00 – живой, бодрый, но еще до сих пор не найден. Лыжник, которого уже 4 суток разыскивают, снова вышел на связь и сообщил спасателям свое местонахождение. В Украине свирепствует грипп: каждый 20-й украинец болен, 13 человек погибли, среди них трое детей и беременная женщина. Больше всего вирус свирепствует в Киевской и Житомирской областях

Также в выпуске: Украина с 11 января присоединится к Европейским странам, где секс без согласия признается изнасилованием. Народный депутат Виталий Куприй подал документы в Центральную избирательную комиссию. Украинский моряк Андрей Новичков, которого на днях освободили из иранской тюрьмы – вернулся в Одессу.