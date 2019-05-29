Підсумковий випуск новин за 22:00: Повернення Саакашвілі в Україну. Штурм Ратуші у Львові
У підсумковому випуску новин за 29 травня станом на 22:00 – Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Члени організацій "Розвиток громади", "Нацкорпус", "Сокіл" та спілки учасників АТО штурмом захопили Львівську міську раду.
Також у випуску:
Партія "Самопоміч" презентувала кандидатів на дострокові парламентські вибори.
На Львівщині внаслідок обвалу шахти загинули двоє гірників.
Від імені Зеленського його представники подали до парламенту законопроект про імпічмент.
Джерело: 24 канал
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