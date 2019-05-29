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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Повернення Саакашвілі в Україну. Штурм Ратуші у Львові

      Випуск новин 74 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 травня станом на 22:00 – Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Члени організацій "Розвиток громади", "Нацкорпус", "Сокіл" та спілки учасників АТО штурмом захопили Львівську міську раду.

      Також у випуску:

      Партія "Самопоміч" презентувала кандидатів на дострокові парламентські вибори. 

      На Львівщині внаслідок обвалу шахти загинули двоє гірників.

      Від імені Зеленського його представники подали до парламенту законопроект про імпічмент.

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      Теги: Випуск новин Міхеїл Саакашвілі Протести
      Джерело: 24 канал
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