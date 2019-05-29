Итоговый выпуск новостей за 22:00: Возвращение Саакашвили в Украину. Штурм Ратуши во Львове
В итоговом выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 22:00 – Михаил Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Члены организаций "Развитие общества", "Нацкорпус", "Сокол" и союзы участников АТО штурмом захватили Львовский городской совет.
Также в выпуске:
Партия "Самопомич" презентовала кандидатов на досрочные парламентские выборы.
На Львовщине в результате обвала шахты погибли двое горняков.
От имени Зеленского его представители подали в парламент законопроект об импичменте.
Источник: 24 канал
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