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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Возвращение Саакашвили в Украину. Штурм Ратуши во Львове

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 22:00 – Михаил Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Члены организаций "Развитие общества", "Нацкорпус", "Сокол" и союзы участников АТО штурмом захватили Львовский городской совет.

      Также в выпуске:

      Партия "Самопомич" презентовала кандидатов на досрочные парламентские выборы.

      На Львовщине в результате обвала шахты погибли двое горняков.

      От имени Зеленского его представители подали в парламент законопроект об импичменте.

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      Теги: Михаил Саакашвили Выпуск новостей Протесты
      Источник: 24 канал
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