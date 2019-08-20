Підсумковий випуск новин за 22:00: Пожежа на Канарах. Прем'єр Італії пішов у відставку
У підсумковому випуску новин за 20 серпня станом на 22:00 – на іспанському курортному острові Гран-Канарія понад 12 тисяч гектарів у вогні. Влада запевняє: туристам нічого не загрожує. Політична криза в Італії, але її наслідки можуть загрожувати й Україні. Італійський прем'єр-міністр іде у відставку.
Також у випуску:
Трохи більше як тиждень до старту роботи Верховної Ради, а робота у новообраних депутатів кипить. Ділять комітети, посади, крісла у сесійній залі.
Уперше одна партія отримала монобільшість у парламенті. Тож фактично наступні п'ять років президентська сила контролюватиме всю Верховну Раду.
Вища рада правосуддя не відсторонила від посади скандального суддю Павла Вовка. Цього від установи, яка й контролює роботу людей у мантіях, вимагала Генпрокуратура.
60 діб арешту – такий запобіжний захід обрав одеський суд власнику готелю, де сталась смертельна пожежа, – Вадимові Чорному.
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