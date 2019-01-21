Підсумковий випуск новин за 22:00: Пожежа поблизу Керченської протоки. Як голосують переселенці

У підсумковому випуску новин за 21 січня станом на 22:00 – два судна під прапором Танзанії горять у районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. "Інтерфакс" повідомляє, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 11 людей. Як голосувати переселенцям, особах не за місцем прописки та українцям за кордоном – розповіли журналісти 24 каналу.

Також у випуску: У Брюсселі завершився другий раунд газових перемовин у тристоронньому форматі – Україна, Росія та Євросоюз. 22 січня українці відзначатимуть 100 років від дня проголошення Акту Злуки. Сьогодні партія "Слуга народу" висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти.