Підсумковий випуск новин за 22:00: Призначення Зеленського. Річниця звільнення Краматорська.

У підсумковому випуску новин за 5 липня станом на 22:00 – Володимир Зеленський провів серію звільнень та призначень в СБУ та у Антимонопольному комітеті. А ще представив нового голову Донецької військово-цивільної адміністрації. Сьогодні п'ята річниця звільнення міста Краматорська від російських бойовиків. 5 липня 2014 року українські захисники звільнили від окупантів ще Слов'янськ та Бахмут.

Також у випуску: Небайдужі поляки зібрали півмільйона злотих, аби підтримати сім'ю загиблого у Польщі Василя Чорнея з Прикарпаття. Рекордна кількість артистів йде на парламентські вибори. Блогери, комедіанти, спортсмени, шоумени б'ють всі рекорди за кількістю охочих потрапити в парламент за всю історію незалежності України. Майно Віктора Ющенка може опинитися під арештом через Межигір'я.

Джерело: 24 канал