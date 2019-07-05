Підсумковий випуск новин за 22:00: Призначення Зеленського. Річниця звільнення Краматорська.
У підсумковому випуску новин за 5 липня станом на 22:00 – Володимир Зеленський провів серію звільнень та призначень в СБУ та у Антимонопольному комітеті. А ще представив нового голову Донецької військово-цивільної адміністрації. Сьогодні п'ята річниця звільнення міста Краматорська від російських бойовиків. 5 липня 2014 року українські захисники звільнили від окупантів ще Слов'янськ та Бахмут.
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