23:11
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії
      Вєсті Кремля
      20:34, сьогодні
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Призначення Зеленського. Річниця звільнення Краматорська.

      Випуск новин 8

      У підсумковому випуску новин за 5 липня станом на 22:00 – Володимир Зеленський провів серію звільнень та призначень в СБУ та у Антимонопольному комітеті. А ще представив нового голову Донецької військово-цивільної адміністрації. Сьогодні п'ята річниця звільнення міста Краматорська від російських бойовиків. 5 липня 2014 року українські захисники звільнили від окупантів ще Слов'янськ та Бахмут.

      Також у випуску:

      Небайдужі поляки зібрали півмільйона злотих, аби підтримати сім'ю загиблого у Польщі Василя Чорнея з Прикарпаття.

      Рекордна кількість артистів йде на парламентські вибори. Блогери, комедіанти, спортсмени, шоумени б'ють всі рекорди за кількістю охочих потрапити в парламент за всю історію незалежності України.

      Майно Віктора Ющенка може опинитися під арештом через Межигір'я.

      blog_ava
      Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
      сьогодні
      9950
      Теги: Випуск новин Новини України Володимир Зеленський Призначення Зеленського Війна на Донбасі Новини Краматорська
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 липня: новий голова Донеччини, 5 років звільнення Слов’янська і Краматорська
      сьогодні , 22:24 Головні новини 5 липня: новий голова Донеччини, 5 років звільнення Слов’янська і Краматорська
      711
      Портрет типичного путиниста
      сьогодні , 22:00 Портрет типичного путиниста
      Максим Мирович 442
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      939
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 20:01 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 1661
      Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      сьогодні , 19:05 Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      Яніна Ткачук 569
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук