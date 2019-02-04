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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Протести у Венесуелі. Завершення прийому документів у ЦВК

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 лютого станом на 22:00 – у Венесуелі тривають протести, чинний президент Ніколас Мадуро заручається підтримкою Росії та озброює армію. Центральна виборча комісія України завершила приймати документи від охочих зареєструватися кандидатами на президентських виборах, поки зареєстрували 30 осіб, ще 36 заяв – на розгляді.

      Також у випуску:

      У Харкові на автівки упав дах із тоннами снігу, шифером та цеглою.

      Генпрокурор Юрій Луценко звинуватив кандидата в президенти Анатолія Гриценка в участі у розвалі української армії, коли той був на посаді міністра оборони.

      Громадські організації пропонують майбутньому президенту радикальний план боротьби з корупцією.

      Теги: Випуск новин Венесуела Протести ЦВК
      Джерело: 24 канал
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