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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Протести "жовтих жилетів". Обшуки в єпархіях УПЦ МП

      Випуск новин 121 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску за 3 грудня станом на 22:00 – у Франції до протестувальників у жовтих жилетах долучилися студенти та працівники "швидкої", які теж невдоволені цінами на пальне. До священнослужителів православної церкви Московського патріархату, яких звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, прийшли правоохоронці. Обшуки проводилися у Києві, Овручі та Житомирі.

      Також у випуску:

      В Україні розпочалися військові збори резервістів та військовозобов'язаних.

      Людмила Денісова планує провести переговори з Тетяною Москальковою щодо зустрічі з полоненими моряками.

      Триває суд над екс-очільником ДФС Мирославом Проданом. 

      Нові деталі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. 

      Теги: Новини України Новини Франції Протести у Франції протести Випуск новин УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 3 грудня
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