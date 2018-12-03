Підсумковий випуск новин за 22:00: Протести "жовтих жилетів". Обшуки в єпархіях УПЦ МП

У підсумковому випуску за 3 грудня станом на 22:00 – у Франції до протестувальників у жовтих жилетах долучилися студенти та працівники "швидкої", які теж невдоволені цінами на пальне. До священнослужителів православної церкви Московського патріархату, яких звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, прийшли правоохоронці. Обшуки проводилися у Києві, Овручі та Житомирі.

Також у випуску: В Україні розпочалися військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Людмила Денісова планує провести переговори з Тетяною Москальковою щодо зустрічі з полоненими моряками. Триває суд над екс-очільником ДФС Мирославом Проданом. Нові деталі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.