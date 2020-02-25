Підсумковий випуск новин за 22:00: Провалення школярів під кригу. Наслідки буревію в Україні
У випуску новин за 25 лютого станом на 22:00 – поблизу Маріуполя школярі грались біля річки та вирішили перевірити кригу на міцність. Проте лід тріснув і один з хлопців провалився. Україна оговтується після буревію Юлія. Найбільше дійсталося Південним регіонам. В Херсоні через буревій постраждали шестеро людей.
Також у випуску:
Правоохоронці повідомили, що вже п'ятьом людям повідомили про підозру за фактами заворушень у Нових Санжарах.
Перші випадки зараження виявили у Австрії, Хорватії та Швейцарії.
Помер найвідоміший президент Єгипту – Хосні Мубарак.
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