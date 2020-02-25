Підсумковий випуск новин за 22:00: Провалення школярів під кригу. Наслідки буревію в Україні

У випуску новин за 25 лютого станом на 22:00 – поблизу Маріуполя школярі грались біля річки та вирішили перевірити кригу на міцність. Проте лід тріснув і один з хлопців провалився. Україна оговтується після буревію Юлія. Найбільше дійсталося Південним регіонам. В Херсоні через буревій постраждали шестеро людей.

Також у випуску: Правоохоронці повідомили, що вже п'ятьом людям повідомили про підозру за фактами заворушень у Нових Санжарах. Перші випадки зараження виявили у Австрії, Хорватії та Швейцарії. Помер найвідоміший президент Єгипту – Хосні Мубарак.