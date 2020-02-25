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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Провалення школярів під кригу. Наслідки буревію в Україні

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 лютого станом на 22:00 – поблизу Маріуполя школярі грались біля річки та вирішили перевірити кригу на міцність. Проте лід тріснув і один з хлопців провалився. Україна оговтується після буревію Юлія. Найбільше дійсталося Південним регіонам. В Херсоні через буревій постраждали шестеро людей.

      Також у випуску:

      Правоохоронці повідомили, що вже п'ятьом людям повідомили про підозру за фактами заворушень у Нових Санжарах.

      Перші випадки зараження виявили у Австрії, Хорватії та Швейцарії.

      Помер найвідоміший президент Єгипту – Хосні Мубарак.

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      Теги: Новини України Випуск новин
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