Підсумковий випуск новин за 22:00: Розстріл на фронті. Українці в полоні РФ

У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 22:00 – на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових. Всі українські моряки отримали однакові вироки: ще три місяці під вартою.

Також у випуску: Україна вшановує пам'ять "кіборгів" – військових і добровольців, які загинули під час захисту Донецького аеропорту. Ольга Богомолець і Роман Насіров подали документи до ЦВК. Днями Президент України Петро Порошенко влаштував справжній "Томос-тур" Україною. Парламент Великобританії не підтримав відставку уряду Терези Мей.