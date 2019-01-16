Підсумковий випуск новин за 22:00: Розстріл на фронті. Українці в полоні РФ
У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 22:00 – на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових. Всі українські моряки отримали однакові вироки: ще три місяці під вартою.
Також у випуску:
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Ольга Богомолець і Роман Насіров подали документи до ЦВК.
Днями Президент України Петро Порошенко влаштував справжній "Томос-тур" Україною.
Парламент Великобританії не підтримав відставку уряду Терези Мей.
Джерело: 24 канал
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