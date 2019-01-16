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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Розстріл на фронті. Українці в полоні РФ

      Випуск новин 68 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 22:00 – на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових. Всі українські моряки отримали однакові вироки: ще три місяці під вартою.

      Також у випуску:

      Україна вшановує пам'ять "кіборгів" – військових і добровольців, які загинули під час захисту Донецького аеропорту.

      Ольга Богомолець і Роман Насіров подали документи до ЦВК.

      Днями Президент України Петро Порошенко влаштував справжній "Томос-тур" Україною.

      Парламент Великобританії не підтримав відставку уряду Терези Мей.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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