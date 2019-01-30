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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Розстріл подружжя у Миколаєві. Статки Януковича та Пшонки

      Випуск новин 145 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 січня станом на 22:00 – в Інгульському районі міста Миколаєва біля Ленінського районного суду місцевий застрелив двох людей. П'ять років тому з України втік Янукович та його оточення. 24 канал з'ясовував, що залишилося від покинутих ними маєтків та за яких умов ті можуть повернутися до власників.

      Також у випуску:

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      Газові лічильники повинні були безкоштовно встановити трьом мільйонам абонентів ще у 2014 році. Однак облгази уже витратили зібрані на це гроші.

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      Теги: Випуск новин Кримінальні новини Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 30 січня
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