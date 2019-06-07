Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал через заяви Кучми. Захоплення кінотеатру "Київ"

У підсумковому випуску новин за 7 червня станом на 22:00 – у Генпрокуратурі відкрили одразу три справи через заяви Леоніда Кучми щодо Донбасу під час переговорів у Мінську. Біля столичного кінотеатру "Київ" всі небайдужі до його долі – від адміністрації закладу до активістів та глядачів – протестували проти силового захоплення будівлі.

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