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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал через заяви Кучми. Захоплення кінотеатру "Київ"

      Випуск новин 39

      У підсумковому випуску новин за 7 червня станом на 22:00 – у Генпрокуратурі відкрили одразу три справи через заяви Леоніда Кучми щодо Донбасу під час переговорів у Мінську. Біля столичного кінотеатру "Київ" всі небайдужі до його долі – від адміністрації закладу до активістів та глядачів – протестували проти силового захоплення будівлі.

      Також у випуску:

      У Дубаї туристичний автобус врізався в дорожню конструкцію., в результаті загинули 17 пасажирів.

      На Луганщині під час сільськогосподарських робіт на міні підірвалися два трактористи.

      У Запоріжжі СБУ попередила теракт. Запланував його здійснити житель Донеччини, який спеціально для цього приїхав у місто.

      Військових обурила заява Зеленського про те, що "Росія втратила контроль над бойовиками".

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      Теги: Новини України Леонід Кучма Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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